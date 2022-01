Capodanno a Milano | sono stati veri e propri stupri di gruppo Nei verbali il racconto delle vittime

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Aggredite, palpeggiate, denudate, strattonate. Oggi il quotidiano Libero pubblica iche ricostruiscono glidiad opera di un branco di nordafricani di età compresa tra i 15 e i 21 anni. Due fermi per glididiPer il momento solo dueindividuati: Abdallah Bouguedra, 21 anni, di Torino, e Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ibrahim, 18enne di, fermati per rapina, violenza sessuale e lesioni: si temeva potessero fuggire.in tutto diciotto i sospettati che hanno subito una perquisizione domiciliare. La sinistra tira in ballo il patriarcato, che non c’entra nulla Al branco si contesta il reato di violenza sessuale di ...

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno Milano

Sulla stampa tedesca si parla delin Piazza Duomo, riportando il racconto di due ragazze ... Non so come si siano comportati gli agenti a, ma neanche a Colonia intervennero, per paura, ...Torna PiazzaPulita , il programma condotto da Corrado Formigli che occupa il giovedì sera su La7. Torna con la prima puntata di questo 2022 dopo lo stop per Natale e. E, ovviamente, oggi giovedì 13 gennaio, continua a tenere banco l'emergenza coronavirus, il Covid, la maledetta pandemia con tutti i suoi annessi e connessi. E Corrado Formigli decide di ...Si moltiplicano segnalazioni e denunce da parte di ragazze molestate in piazza Duomo a Milano a Capodanno, da parte di un branco diviso in gruppi, che le ha strette in una "morsa" di violenze. Secondo ..."Non temo ritorsioni, ho fatto la cosa giusta e la rifarei. Preferivo non essere indifferente, non volevo tornare a casa sapendo che potevo fare qualcosa e non l’avevo fatta". Più che una testimone ch ...