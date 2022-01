Valentino Rossi - Correrà con l'Audi nel GT World Challenge (Di giovedì 13 gennaio 2022) Valentino Rossi ha scelto il GT World Challenge per dare inizio al suo futuro da pilota automobilistico. Il campione di Tavullia, dopo 26 anni nel Motomondiale, ha ufficializzato il suo impegno al volante dell'Audi R8 LMS del team WRT, che sarà caratterizzata dall'inconfondibile numero 46 sulle fiancate. Dopo la delusione per aver dovuto saltare la 12 ore del Golfo, Rossi è pronto alla nuova sfida. Programma completo. Il quarantaduenne gareggerà sia nell'Endurance che nella Sprint Cup: in entrambe le serie, sarà affiancato dai piloti Audi Sport che saranno annunciati nel corso delle pRossime settimane. Rossi ha commentato l'annuncio dicendo: "Sono felice di unirmi al Team WRT per disputare il programma completo della GT ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 13 gennaio 2022)ha scelto il GTper dare inizio al suo futuro da pilota automobilistico. Il campione di Tavullia, dopo 26 anni nel Motomondiale, ha ufficializzato il suo impegno al volante dell'R8 LMS del team WRT, che sarà caratterizzata dall'inconfondibile numero 46 sulle fiancate. Dopo la delusione per aver dovuto saltare la 12 ore del Golfo,è pronto alla nuova sfida. Programma completo. Il quarantaduenne gareggerà sia nell'Endurance che nella Sprint Cup: in entrambe le serie, sarà affiancato dai pilotiSport che saranno annunciati nel corso delle pme settimane.ha commentato l'annuncio dicendo: "Sono felice di unirmi al Team WRT per disputare il programma completo della GT ...

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi Valentino Rossi correrà a Misano sull'Audi del Team WRT Anche quest'anno il numero 46 sarà in pista, non più sulla carena di una moto ma sulle portiere di un'auto. Valentino Rossi, ritiratosi dalla MotoGp, aveva promesso che non avrebbe smesso di fare il pilota, ma raddoppiando il numero delle ruote. Negli scorsi mesi ha valutato con calma le varie possibilità e ...

Ufficiale: Valentino Rossi correrà con Audi nel Fanatec GT World Challenge Sarà sul circuito di Imola nel primo fine settimana di aprile e su quello di Misano Adriatico a luglio. Prevista anche la partecipazione alla 24 Ore di Spa ...

