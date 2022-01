Scholz | sulla presenza ai giochi di Pechino si decide con Ue

(Di giovedì 13 gennaio 2022) "È ancora in corso un coordinamento in Europa per la decisione suiolimpici in Cina e la decisione non è ancora stata presa". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Sholz, a Berlino, ...

Advertising

GiovanniAgost20 : 'Stiamo discutendo con i Laender sulla possibile introduzione dell'obbligo vaccinale in Germania. Per quanto mi rig… - ChiarloneMaura : RT @kolozika: Il messaggio di Olaf #Scholz sulla morte di #Sassoli: 'l'Europa perde un presidente del Parlamento impegnato, l'Italia un po… - macampoansa : RT @kolozika: Il messaggio di Olaf #Scholz sulla morte di #Sassoli: 'l'Europa perde un presidente del Parlamento impegnato, l'Italia un po… - teobaratto90 : RT @kolozika: Il messaggio di Olaf #Scholz sulla morte di #Sassoli: 'l'Europa perde un presidente del Parlamento impegnato, l'Italia un po… - mastrobradipo : RT @kolozika: Il messaggio di Olaf #Scholz sulla morte di #Sassoli: 'l'Europa perde un presidente del Parlamento impegnato, l'Italia un po… -

Ultime Notizie dalla rete : Scholz sulla

Agenzia ANSA

Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Sholz, a Berlino, rispondendo a una domandalinea tedescapresenza all'evento sportivo.questione l'olandese Mark Rutte ha aggiunto che anche ..."Stiamo discutendo con i Laenderpossibile introduzione dell' obbligo vaccinale in Germania . Per quanto mi riguarda, la ... È quanto ha annunciato il cancelliere tedesco Olafal Bundestag ..."È ancora in corso un coordinamento in Europa per la decisione sui giochi olimpici in Cina e la decisione non è ancora stata presa". (ANSA) ...Rispondendo al Bundestag a nuclearista convinto Tino Chrupallas, capogruppo del partito di estrema destra Allianz für Deutschland, che gli chiedeva cosa Il cancelliere Scholz e il governo tedesco: l’ ...