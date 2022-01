Quirinale: Letta, 'in queste ore elementi di dialogo positivi, ma no a Berlusconi' (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Noi vogliamo dialogare, siamo assolutamente disponibili a farlo e vogliamo farlo. Ma abbiamo già detto che il dialogo deve avvenire su un nome condiviso, una personalità istituzionale e non un capo di partito. Lo abbiamo sempre detto molto chiaramente e mi sembra anche una cosa di buonsenso". Lo ha detto Enrico Letta in merito all'elezione del nuovo presidente della Repubblica e alla posizione del centrodestra su Silvio Berlusconi. Ai microfoni di Fanpage.it, in merito alle dichiarazioni di Matteo Salvini per cui la Lega rimarrebbe al governo anche senza Mario Draghi, il segretario del Pd ha assicurato: "Io ho trovato che in queste ore ci sia qualche elemento di dialogo positivo, ma siamo solo all'inizio". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Noi vogliamo dialogare, siamo assolutamente disponibili a farlo e vogliamo farlo. Ma abbiamo già detto che ildeve avvenire su un nome condiviso, una personalità istituzionale e non un capo di partito. Lo abbiamo sempre detto molto chiaramente e mi sembra anche una cosa di buonsenso". Lo ha detto Enricoin merito all'elezione del nuovo presidente della Repubblica e alla posizione del centrodestra su Silvio. Ai microfoni di Fanpage.it, in merito alle dichiarazioni di Matteo Salvini per cui la Lega rimarrebbe al governo anche senza Mario Draghi, il segretario del Pd ha assicurato: "Io ho trovato che inore ci sia qualche elemento dipositivo, ma siamo solo all'inizio".

