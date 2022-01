Quante volte (e come) sterilizzare le le mascherine Fpp2 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Con l'ultimo decreto anti-Covid varato dal Governo, l'uso della mascherina Ffp2 è diventato obbligatorio su tutti i mezzi di trasporto pubblico e per entrare in cinema, teatri, stadi e per partecipare a quasi tutte le attività... Leggi su europa.today (Di giovedì 13 gennaio 2022) Con l'ultimo decreto anti-Covid varato dal Governo, l'uso della mascherina Ffp2 è diventato obbligatorio su tutti i mezzi di trasporto pubblico e per entrare in cinema, teatri, stadi e per partecipare a quasi tutte le attività...

Advertising

greenMe_it : Mascherine FFP2: quante volte possono essere riutilizzate in modo efficace? - GuidoDeMartini : MELANDRI: Nel 2026 Olimpiadi in Italia e quanti di questi ragazzi potrebbero rappresentare il tricolore in quell ‘… - Blackrain1970I : RT @SoltantoElena: Ci lamentiamo in continuazione ma chissà quante volte il destino ci ha salvati e non lo sappiamo. - Ginko92_ : @la_comare_tv Io neanche tutti i giorni,alle volte non lo seguo, ieri era la prima volta che vedevo il tipo xD E ch… - BonaciniStella : RT @MessoraClaudio: Quindi occhio ad andare troppo al ristorante o al cinema mostrando la vostra tessera verde: il fisco vi guarderà e cont… -