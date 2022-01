Milan-Genoa 3-1: Sheva la porta ai supplementari, poi ci pensa Leao (Di venerdì 14 gennaio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2021/2022 tra Milan e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Shevchenko mette paura al Milan giocando un’ottima partita per oltre un’ora con il Genoa meritatamente in vantaggio a San Siro ma quando entra Rafael Leao la musica cambia ed i rossoneri, pur dovendo passare dai supplementari, staccano il pass per i quarti di finale. Queste le azioni salienti di Milan-Genoa: Sintesi Milan Genoa MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 3? Maldini riceve palla in trequarti, ne salta due con un tunnel e viene fermato solo all’ultimo istante da una scivolata disperata di Ostigard. 4? Angolo dalla destra di Messias, sul primo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Shevchenko mette paura algiocando un’ottima partita per oltre un’ora con ilmeritatamente in vantaggio a San Siro ma quando entra Rafaella musica cambia ed i rossoneri, pur dovendo passare dai, staccano il pass per i quarti di finale. Queste le azioni salienti di: SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 3? Maldini riceve palla in trequarti, ne salta due con un tunnel e viene fermato solo all’ultimo istante da una scivolata disperata di Ostigard. 4? Angolo dalla destra di Messias, sul primo ...

