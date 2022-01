Manuel Bortuzzo riceve una lettera ma la mittente non è Lulù: il web insorge (Di giovedì 13 gennaio 2022) Da poco è uscito dalla casa Manuel Bortuzzo, con l’ex nuotatore che ha ricevuto una lettera. Il mittente però non è Lulù ed il web insorge. Continuano le divisioni all’interno della casa del GF Vip, con i concorrenti del reality che si sono schierati. Infatti da una parte la comitiva di Soleil Sorge, Manila Nazzaro, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Da poco è uscito dalla casa, con l’ex nuotatore che ha ricevuto una. Ilperò non èed il web. Continuano le divisioni all’interno della casa del GF Vip, con i concorrenti del reality che si sono schierati. Infatti da una parte la comitiva di Soleil Sorge, Manila Nazzaro, L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

infoitcultura : Manila Nazzaro scrive in lacrime una lettera a Manuel Bortuzzo nella casa del Grande Fratello Vip - AnnaM23189 : RT @Nikko21943111: E .. da Instagram si scopre che il voltafaccia di Manuel a Soleil avviene dopo una chiacchierata con Jucas (??) che zit… - sarat811 : RT @_comedincanto: Manuel Mateo Bortuzzo che con la sua indifferenza totale, regala clip ai disperati.... Manila ma wtf! #gfvip - CatiaAscenzi : @anninaa00 @Martipoliedrica @voglioilnulla Bortuzzo padre non sta bene. Non lo segue il live e quello che dice il f… - crisocolla73 : Quanta sofferenza avete dovuto vivere fino a questa foto..ora per voi solo tanta gioia e serenità, ve lo auguro con… -