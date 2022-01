LIVE Sci alpino, Prova Discesa Zauchensee in DIRETTA: Sofia Goggia nettamente al comando (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI WENGEN DALLE 12.30 11.01: E’ seconda Gut-Behrami. Ritardo di 27 centesimi per la svizzera nei confronti di Goggia. Sarà un bellissimo duello. Partita ora Federica Brignone. 10.59: Terza posizione per la canadese Marie-Michele Gagnon ad 85 centesimi da Goggia. Tocca a Lara Gut-Behrami. 10.58: L’austriaca Ramona Siebenhofer si è inserita in terza posizione ad 1.30 da Goggia. 10.57: Oltre i due secondi di ritardo della canadese Jasmine Flury (+2.52). 10.54: E’ prima Sofia Goggia! La bergamasca si porta al comando con 70 centesimi di vantaggio su Scheyer. 1’48”64 il tempo dell’azzurra. 10.52: L’austriaco Christine Scheyer vola in prima posizione con 88 ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG DI WENGEN DALLE 12.30 11.01: E’ seconda Gut-Behrami. Ritardo di 27 centesimi per la svizzera nei confronti di. Sarà un bellissimo duello. Partita ora Federica Brignone. 10.59: Terza posizione per la canadese Marie-Michele Gagnon ad 85 centesimi da. Tocca a Lara Gut-Behrami. 10.58: L’austriaca Ramona Siebenhofer si è inserita in terza posizione ad 1.30 da. 10.57: Oltre i due secondi di ritardo della canadese Jasmine Flury (+2.52). 10.54: E’ prima! La bergamasca si porta alcon 70 centesimi di vantaggio su Scheyer. 1’48”64 il tempo dell’azzurra. 10.52: L’austriaco Christine Scheyer vola in prima posizione con 88 ...

