Laura Ziliani fu soffocata e poi seppellita | le conclusioni del medico legale sull’omicidio dell’ex vigilessa

(Di giovedì 13 gennaio 2022)è statae poi: sono lealle quali è arrivato ilche, secondo quanto riferito dal Giornale di Brescia, ha depositato nelle scorse ore la relazione conclusiva sulle cause della morte della 55enne di Temù, nel Bresciano. Ledegli esperti sembrano quindi confermare le ipotesi degli inquirenti, secondo le quali la vittima sarebbe stata prima stordita con un cocktail di farmaci e poinel sonno con un cuscino. L’exera scomparsa l’8 maggio e poi ritrovata cadavere nell’agosto scorso. Il 24 settembre i militari dell’Arma di di Brescia hanno arrestato due delle tre figlie della donna, Silvia e Paola Zani, 27 e 19 anni, e Mirto Milani, ...

Laura Ziliani sarebbe stata soffocata e poi seppellita. Sono le conclusioni avanzate dal medico legale che ha depositato la relazione definitiva sull'ex vigilessa scomparsa l'8 maggio e ritrovata senza vita lo scorso agosto.