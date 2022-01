L' allarme di Antigone | Servono misure urgenti per sovraffollamento e contagi nelle carceri

(Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - Sono oltre 1.500 i detenuti positivi al Covid-19 negli istituti di pena italiani (per la precisione 1.532): erano meno di 200 all'inizio di dicembre. A loro si aggiungono i quasi 1.500 operatori (agenti e funzionari), anch'essiati dal coronavirus. A lanciare l'è l'associazione, secondo cui "la variante Omicron ha portato ad un'impennata deianche in carcere, dove la popolazione detenuta non ha ancora ricevuto nella sua interezza la terza dose del vaccino - va ricordato che i detenuti, alla partenza della campagna vaccinale furono inseriti tra le categorie prioritarie - e la cui situazione di salute, in molti casi, non è ottimale a causa di patologie pregresse". A questo quadro "si aggiungono le informazioni che arrivano da alcuni istituti, dove pare sia saltata la possibilità di ...

messveneto : Nelle carceri impennata di contagi: "In due mesi i positivi al Covid moltiplicati di 8 volte". Allarme sovraffollam… - cronachecampane : Allarme Antigone: 'Oltre 1.500 detenuti positivi al Covid'

