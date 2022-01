Impostazioni App in Windows 11 per gestire i programmi installati (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le Impostazioni delle app di Windows 11 sono decisamente diverse rispetto al suo predecessore, che offriva una gestione delle app caotica e poco chiara. Con il nuovo sistema operativo possiamo infatti gestire app e le funzionalità, cambiare le app predefinite per ogni estensione o per ogni tipo di file, controllare le mappe offline, accedere alle funzionalità opzionali, quali app devono essere utilizzate per siti Web e molto altro ancora da una sola schermata. Se siamo nuovi su Windows 11 e non sappiamo come gestire le app e le funzioni del sistema, siete capitati nella guida giusta: qui in basso vi mostreremo com'è fatto il nuovo menu app su Windows 11, così da poter gestire al meglio ogni app e accedere subito alla funzione desiderata senza dover leggere mille guide ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ledelle app di11 sono decisamente diverse rispetto al suo predecessore, che offriva una gestione delle app caotica e poco chiara. Con il nuovo sistema operativo possiamo infattiapp e le funzionalità, cambiare le app predefinite per ogni estensione o per ogni tipo di file, controllare le mappe offline, accedere alle funzionalità opzionali, quali app devono essere utilizzate per siti Web e molto altro ancora da una sola schermata. Se siamo nuovi su11 e non sappiamo comele app e le funzioni del sistema, siete capitati nella guida giusta: qui in basso vi mostreremo com'è fatto il nuovo menu app su11, così da poteral meglio ogni app e accedere subito alla funzione desiderata senza dover leggere mille guide ...

