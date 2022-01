Il vaccinato (con booster) Cacciari sostiene che Draghi dica bugie sul Covid (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si è vaccinato, con tanto di terza dose, perché c’è una legge che lo impone. E le leggi si rispettano. Ma Massimo Cacciari prosegue nella sua battaglia dialettica (e non fattuale) contro l’obbligo di immunizzazione deciso per gli over 50 e attacca la comunicazione del Presidente del Consiglio Mario Draghi sulla situazione sanitaria in Italia e sul Covid. Poi, però, si dissocia anche da quegli assurdi paragoni fatti da Ugo Mattei (insieme al quale presiede la commissione DuPre, nata proprio per mettere il tarlo suoi vaccini) e dice di non essere assolutamente un no vax. Anzi. Critica il metodo, non il merito. Massimo Cacciari sostiene che Draghi dica bugie sul Covid Nella sua intervista al quotidiano La Stampa, il ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si è, con tanto di terza dose, perché c’è una legge che lo impone. E le leggi si rispettano. Ma Massimoprosegue nella sua battaglia dialettica (e non fattuale) contro l’obbligo di immunizzazione deciso per gli over 50 e attacca la comunicazione del Presidente del Consiglio Mariosulla situazione sanitaria in Italia e sul. Poi, però, si dissocia anche da quegli assurdi paragoni fatti da Ugo Mattei (insieme al quale presiede la commissione DuPre, nata proprio per mettere il tarlo suoi vaccini) e dice di non essere assolutamente un no vax. Anzi. Critica il metodo, non il merito. MassimochesulNella sua intervista al quotidiano La Stampa, il ...

Advertising

borghi_claudio : Accendo la televisione e a @Ariachetira mi tocca vedere un'indegna aggressione a @Pinokabras iniziata con la solita… - borghi_claudio : In Lombardia il 95,1% delle persone vaccinabili è vaccinato. Contando i guariti il lievissimo sospetto che tutti i… - stebellentani : Primo: i non vaccinati sono quelli che riempiono gli ospedali. Vi piaccia o non vi piaccia, è così. Secondo: meno d… - simone74489671 : @salva_savior @SilvestriMd Ma se siamo quasi tutti vaccinati e siamo quasi tutti venuti a contatto con il covid, ch… - melannas : RT @Fabio72632478: @SuperKiaviK @Beatrix49803976 Tre vaccini, mascherina ma si contagia con non vaccinato. Non ha nemmeno capito che glielo… -