Il saluto di politici e cittadini a David Sassoli

Insieme ai tanti cittadini romani, c'erano tutti i leader politici oggi in Campidoglio per l'ultimo saluto a David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo morto due giorni fa a causa di una malattia al sistema immunitario. Dopo un saluto commosso al feretro, il segretario del Pd Enrico Letta si è fermato con i cronisti e ha ricordato Sassoli dicendo che ci saranno iniziative "nel nome di David per la buona politica e per l'Europa. È un messaggio, questo, che viene dai cittadini italiani e europei e che ci dice che la buona politica è possibile, David l'ha interpretata, tanti lo hanno scoperto adesso, noi lo sapevamo. Ma voglio dire che la migliore politica non se ne è andata, David ci ha fatto il ...

