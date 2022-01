Il ricordo di quella notte è indelebile per tutti, soprattutto per chi l’ha vissuta e i familiari di chi non ce l’ha fatta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ore 21.45, 13 gennaio 2012: la nave da crociera Costa Concordia colpisce “Le Scole”, alcuni scogli situati nei pressi dell’Isola del Giglio e sul lato sinistro della carena si apre una falla di 70 metri. È l’inizio della fine per quel pachiderma di lusso. La nave inizia a piegarsi buttando nel panico i passeggeri. Alla fine, mentre il comandante della nave, Francesco Schettino, lasciava la nave, 32 di loro moriranno e resteranno feriti in 157. Costa Concordia: la strage compie dieci anni All’alba del 14 gennaio 2012 i primi reporter e i soccorritori offrono al mondo intero l’immagine simbolo della tragedia della Concordia: la nave, inerme, riversa su se stessa in acqua. La strage del Giglio, compie dieci anni. E il ricordo di quella notte è indelebile per tutti, ma ... Leggi su iodonna (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ore 21.45, 13 gennaio 2012: la nave da crociera Costa Concordia colpisce “Le Scole”, alcuni scogli situati nei pressi dell’Isola del Giglio e sul lato sinistro della carena si apre una falla di 70 metri. È l’inizio della fine per quel pachiderma di lusso. La nave inizia a piegarsi buttando nel panico i passeggeri. Alla fine, mentre il comandante della nave, Francesco Schettino, lasciava la nave, 32 di loro moriranno e resteranno feriti in 157. Costa Concordia: la strage compie dieci anni All’alba del 14 gennaio 2012 i primi reporter e i soccorritori offrono al mondo intero l’immagine simbolo della tragedia della Concordia: la nave, inerme, riversa su se stessa in acqua. La strage del Giglio, compie dieci anni. E ildiper, ma ...

