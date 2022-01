Il Cantante Mascherato | mancano ancora 2 giudici all’appello

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilquest’anno ci riserverà tante sorprese. A partire dalla giuria cheè in sospeso. La conduttrice Milly Carlucci infatti non hadeciso chi inserire al posto di Patty Pravo e Costantino Della Gherardesca, che non può far parte dello staff per il suo contratto di esclusiva con Sky. La composizione della giuria delPer questa terza edizione deli nomi confermati della giuria sono solo 3 su 5: Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Caterina Balivo. I nomi in lizza finora sono Arisa, Iva Zanicchi e Morgan. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il tanto desiderato ruolo di giurata/o? Milly Carluccinon ha intenzione di sciogliere le riserve. Le ipotesi sui ...