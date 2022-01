Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso dal cda di Generali | “Osteggiato dalla società di assicurazioni”

Advertising

pietroraffa : ?? Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso da Generali. Così, de botto - fattoquotidiano : Assicurazioni Generali, Francesco Gaetano Caltagirone ha dato le dimissioni dal cda del gruppo - BinaryOptionEU : RT '#Generali, si è dimesso Francesco Gaetano #Caltagirone. #ultimora - fax1974 : RT @pietroraffa: ?? Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso da Generali. Così, de botto - MKT_INS : Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso dal Cda di #Generali. Il presidente Gabriele #Galateri di Genola ha dich… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Gaetano

Generali ha anche ricordatoCaltagirone detiene direttamente o attraverso società a lui riconducibili, una quota del capitale di Generali che è pari all'8,04 per cento. La notizia ...Caltagirone , maggiore azionista di Generali con una quota dell'8%, si è dimesso dalle cariche di consigliere e di vicepresidente del gruppo. Nella lettera con cui informa la ...(Teleborsa) - Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso dalla carica di consigliere e di vicepresidente del gruppo Generali. L'imprenditore romano, che era anche membro ...Magaria è il singolo che dà il nome all'intero album di Tiberio Ferracane. Una parola siciliana fortemente evocativa per l’autore, per il suo suono ma anche per il suo significato: incanto - incantesi ...