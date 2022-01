Francesca Cipriani | la triste conferma sulla malattia | fan preoccupati

(Di giovedì 13 gennaio 2022)ha dato l’annuncio delladella: ecco di cosa si tratta e come sta la soubrette. La soubretteè stata un po’ la scoperta di questo GF Vip 6. In molti conoscevano già il suo personaggio un po’ buffo, ma con la permanenza nella casa gli spettatori hanno anche scoperto L'articolo proviene da Inews24.it.

Per quanto riguarda i conduttori, la scorsa edizione era stata condotta dalla coppia formata Andrea Pucci e, ma per la quinta edizione potrebbero esserci novità a questo riguardo. ...A dicembre ha lasciato la Casa del GF Vip 6 e orarivela di avere il Covid - 19. Ecco cosa ha detto l'ex vippona.ha rivelato ai suoi fan di aver beccato il Covid - 19. Dopo tante precauzioni e 4 mesi nella casa ...Francesca Cipriani ha dato l’annuncio della conferma della malattia: ecco di cosa si tratta e come sta la soubrette. La soubrette Francesca Cipriani, ex inquilina del GF Vip 6 (foto Instagram). La ...La Pupa e il Secchione e viceversa 2022 si appresta a tornare nuovamente sul piccolo shermo, più precisamente su Italia 1, con una nuova edizione ricca di novità. Lo show che la passata stagione è sta ...