(Di giovedì 13 gennaio 2022) Le confessioni dial GF Vip non sono passate inosservate eaver fornito tutti gli indizi sull’uomo che ha definito l’amore della sua vita, volto noto del mondo dello spettacolo e con un passato in carcere, proprio il nome disarebbe finito in cima alla lista dei principali ‘indiziati’.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Jovana2A : RT @edosenzaemoji: MA IN CHE CAZZO DI SENSO GIACOMO URTIS E FABRIZIO CORONA HANNO SCOPATO #GFVIP - eleutaeria : fabrizio corona e giacomo urtis? io shippo - blogtivvu : Fabrizio Corona risponde a Giacomo Urtis dopo lo scoop al GF Vip: “Era un nostro segreto” #gfvip #fabriziocorona - Imeon_97 : Fabrizio Corona gasa e carica - H0PESTR0M : LE STORIE DI FABRIZIO CORONA STO CREPANDO -

Stando alle parole di Urtis, in passato lui eavrebbero avuto una relazione . Il nome dell'ex re dei paparazzi è saltato fuori per puro caso e Giacomo ne ha approfittato per parlare ...Al Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis ha fatto una confessione che ha spiazzato tutti: lui eavrebbero avuto una storia per anni. La relazione segreta tra i due è approdata come un fulmine a ciel sereno sulla casa del Gf Vip nelle ultime ore. Tra una conversazione e l'altra ...Scottanti verità nella casa del Gf Vip. Nell'occhio del ciclone ci entra di nuovo Fabrizio Corona. Quello che per mesi è stato definito il burattinaio che muove le fila ...Fabrizio Corona risponde a Giacomo Urtis dopo lo scoop al GF Vip: "Era un nostro segreto", la 'conferma' ironica alle parole del Vippone.