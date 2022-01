Doc, la vera storia: dal libro di Pierdante Piccioni alla seconda stagione della serie tv con Luca Argentero (Di giovedì 13 gennaio 2022) Torna in TV con la seconda stagione “Doc – Nelle tue mani“, la serie tv con Luca Argentero ispirata alla vera storia e al libro “Meno dodici” di Pierdante Piccioni, il medico che ha perso la memoria per dodici anni in seguito ad un incidente. Doc, la vera storia dal libro alla serie Doc è un medical drama diretto da Jan Maria Michelini e Ciro Visco che è ispirato alla storia vera di Pierdante Piccioni. Il protagonista della serie, come detto, è Luca Argentero che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Torna in TV con la“Doc – Nelle tue mani“, latv conispiratae al“Meno dodici” di, il medico che ha perso la memoria per dodici anni in seguito ad un incidente. Doc, ladalDoc è un medical drama diretto da Jan Maria Michelini e Ciro Visco che è ispiratodi. Il protagonista, come detto, èche ...

