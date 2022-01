D' Alema | Draghi resti a P Chigi | nel draghismo vedo esplodere l' antipolitica

(Di giovedì 13 gennaio 2022) “Mai come in questo momento serve un’intesa tra le forze politiche, altrimenti si rischia il caos”. Massimo D’concede una lunga intervista al Manifesto e al Quirinale auspica l’elezione a larga maggioranza di una donna: “Oggi nessuno ha la forza di governare il processo. Sarebbe importante che le forze politiche si vincolassero ad avanzare ipotesi di candidature femminili. Dopo 70 anni sarebbe un segnale importante”. Nessun nome, nemmeno a domanda diretta su Letizia Moratti, anche perché “se avessi preferenze indicherei una donna di centrosinistra”. Capitolo. Secondo D’il suo compito a Palazzonon è finito. ”È stato chiamato ad affrontare un’emergenza. Lo fa certamente con autorevolezza e competenza”... “Purtroppo la recrudescenza della pandemia prolunga l’emergenza. E la messa a terra del ...

Ultime Notizie dalla rete : Alema Draghi

Bersani frena D'"rientro Pd? Meglio nuovo Ulivo"/ "No- Colle, altri nomi" Per dieci anni abbiamo fatto finta di non vedere che il centrodestra era maggioranza nel paese. Vuol dire che ...Ecco perché Letta lo teme Leader d'altri tempi, mai rottamato abbastanza, Massimo D'torna (o dice di voler tornare) nel suo vecchio partito, dove... Renzi, seva al Quirinale, vuole ...Che cosa dice e fa capire Massimo D’Alema sul Quirinale. I Graffi di Damato. Anche se la notizia prevalente nelle cronache della corsa al Quirinale è o sembra essere quella del ...L'ex premier al Manifesto auspica una donna al Quirinale, "serve un'intesa fra partiti o si rischia il caos". E a sinistra "serve una riunificazione del Pd" ...