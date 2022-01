Covid, non vaccinati 76% ricoverati tra 5 e 18 anni (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il 76% dei ricoveri in area medica tra i 5 e i 18 anni non sono vaccinati. Il 69 % dei ricoveri in area intensiva dei piccoli fino a 4 anni hanno genitori non vaccinati. Questi i dati più significativi della rilevazione dell’Associazione degli Ospedali Pediatrici italiani. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il 76% dei ricoveri in area medica tra i 5 e i 18non sono. Il 69 % dei ricoveri in area intensiva dei piccoli fino a 4hanno genitori non. Questi i dati più significativi della rilevazione dell’Associazione degli Ospedali Pediatrici italiani. L'articolo proviene da Italia Sera.

