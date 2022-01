Cento nuovi assunti in Comune (Di giovedì 13 gennaio 2022) Cento nuovi assunti per il Comune di Torino. Ad annunciarlo su Facebook la vicesindaca Michela Favaro: “In Sala Rossa, oggi abbiamo dato il benvenuto ai nuovi 100 assunti del Comune di Torino in Contratto Formazione Lavoro. Giornate come questa segnano l’avvio di un percorso”.“La valorizzazione delle risorse umane è una occasione per la digitalizzazione e per il rinnovamento e rafforzamento della pubblica amministrazione – aggiunge Favaro -. La riforma dell’amministrazione pubblica, lo snellimento procedurale e la semplificazione burocratica sono condizioni essenziali per la ripartenza e per dare risposte ai cittadini che devono trovare nella città un luogo accogliente e ospitale”. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 13 gennaio 2022)per ildi Torino. Ad annunciarlo su Facebook la vicesindaca Michela Favaro: “In Sala Rossa, oggi abbiamo dato il benvenuto ai100deldi Torino in Contratto Formazione Lavoro. Giornate come questa segnano l’avvio di un percorso”.“La valorizzazione delle risorse umane è una occasione per la digitalizzazione e per il rinnovamento e rafforzamento della pubblica amministrazione – aggiunge Favaro -. La riforma dell’amministrazione pubblica, lo snellimento procedurale e la semplificazione burocratica sono condizioni essenziali per la ripartenza e per dare risposte ai cittadini che devono trovare nella città un luogo accogliente e ospitale”. L'articolo proviene da Nuova Società.

