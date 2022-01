Benevento | prosegue l’attività di revisione della toponomastica cittadina

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutidida parte dell’Amministrazione comunale. Il Sindaco Clemente Mastella e l’assessore all’Urbanistica, Molly Chiusolo hanno, infatti, reso noto che in questi giorni è in corso la messa in opera delle nuove tabelle die di 660 numeri civici di diverse aree cittadine. A Santa Clementina sono in corso l’apposizione delle tabelle di via Appio Claudio, via Antico Sannio, piazzale Flacco, via Latina, via Gennaro De Rienzo. A contrada San Liberatore verrà inserita la tabella di via Cifaldi, a Monteguardia la tabellastrada omonima, ed in zona Avellola sarà prolungata via Avellino con l’introduzione di nuovi civici. Inoltre, sono in corso interventi in ...