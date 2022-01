Amara | le intercettazioni negate dalla Camera e la riunione delle toghe | Procure nel caos

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La procura di Perugia e il Gico della Guardia di Finanza hanno intercettato "illegittimamente" Cosimo Ferri, giudice in aspettativa e ora parlamentare di Italia viva. Lacon con 227 voti a favore e 86 contrari (M5s e Alternativa) ha approvato ieri la relazione della Giunta per le autorizzazioni con la quale si vietava al Csm di utilizzare queste conversazioni nel procedimento disciplinare nei confronti di Ferri. Una violazione consapevole da parte degli inquirenti, un «regolamento di conti interno alla magistratura nel quale i deputati non devono entrare», secondo il deputato Andrea Del Mastro (FdI). Ferri era stato intercettato tramite il Trojan inserito nel cellulare di Luca Pal, l'ex presidente dell'Anm. Secondo quanto evidenziato da Pietro Pittalis, il relatore, è emerso con chiarezza che sin da febbraio, quindi prima della cena ...