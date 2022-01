Addio a Ronnie Spector, icona Anni ’60 e leader delle Ronettes (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'artista, che si è spenta all'età di 78 Anni, lottava da qualche tempo contro un tumore. Tra i suoi singoli di maggior successo 'Be my baby' e 'Walking in the Rain'. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'artista, che si è spenta all'età di 78, lottava da qualche tempo contro un tumore. Tra i suoi singoli di maggior successo 'Be my baby' e 'Walking in the Rain'. L'articolo proviene da DireDonna.

