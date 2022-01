Supercoppa italiana | Inter campione per la sesta volta nella storia

(Di giovedì 13 gennaio 2022)per ladella suadopo aver battuto ai supplementari la JuventusLa2021 finisce dunquebacheca dell’dopo la vittoria al cardiopalma sulla Juventus. Per i nerazzurri è laaffermazionecompetizione a distanza di undici anni dall’ultimo successo. Staccata così la Lazio, ferma a quota cinque, e avvicinato il Milan che ne ha conquistate sette. Sempre lontani invece i bianconeri, campioni in ben nove edizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Per i nerazzurri e' la sestadella storia.L'Inter ha battuto per 2 - 1 la Juventus dopo i supplementari nella finale di. I gol di McKennie al 25', di Lautaro su rigore al 35', di Sanchez al 120'.Pronti-via e Bernardeschi va vicino al gol per due volte. Prima viene completamente dimenticato da Perisic sul secondo palo e sfiora di pochi centimetri la gioia personale, poi parte da solo in ...Clamoroso errore difensivo dei bianconeri. La Supercoppa italiana va all'Inter, con i bianconeri che erano già pronti a battere i penalty. 120' - GOL DELL'INTER ALLO SCADERE. LA SBLOCCA SANCHEZ. Alex ...