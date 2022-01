Sondaggio “Porta a Porta”, Fratelli d’Italia torna primo partito con il 20%. Centrodestra sopra al 50 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Fratelli d’Italia torna in pole position nelle intenzioni di voto degli italiani. Il movimento fondato da Giorgia Meloni nel 2013 resta il primo partito del Paese. Davanti al Pd e alla Lega. Il sostanziale testa a testa elettorale tra FdI e il partito di Enrico Letta è confermato anche questa settimana dalla rilevazione di Noto Sondaggi per Porta a Porta. In controtendenza rispetto ad altri sondaggi che vedono i dem al primo posto. Noto sondaggi, Fratelli d’Italia primo partito Secondo la simulazione di voto, diffusa durante la trasmissione di Bruno Vespa, Fratelli d’Italia sarebbe sul ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022)in pole position nelle intenzioni di voto degli italiani. Il movimento fondato da Giorgia Meloni nel 2013 resta ildel Paese. Davanti al Pd e alla Lega. Il sostanziale testa a testa elettorale tra FdI e ildi Enrico Letta è confermato anche questa settimana dalla rilevazione di Noto Sondaggi per. In controtendenza rispetto ad altri sondaggi che vedono i dem alposto. Noto sondaggi,Secondo la simulazione di voto, diffusa durante la trasmissione di Bruno Vespa,sarebbe sul ...

