Scuola | Ianniello studenti medi | ' green pass a minori inaccettabile | non siamo liberi'

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Sono iniziati i controlli dello stato vaccinale degli studenti nelle classi con più di un positivo. Siamo sottoposti ad un green pass di fatto per noi inaccettabile, perché applicato in modo discriminante ad una categoria non libera". Così all'Adnkronos Luca Ianniello della Rete degli studenti medi che aggiunge: "Non è una misura da prendere con questa leggerezza. Sarebbe stato più opportuno stabilire l'obbligo vaccinale anche per noi".

