Roma, chiude la Locanda dei Girasoli: ‘Andiamo via in silenzio’ (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Erano diventati il simbolo di come i sogni possono diventare realtà. Loro, i ragazzi della “Locanda dei Girasoli”, in quel ristorante ci sono cresciuti, in tutti i sensi. Ma adesso, dopo anni di duro lavoro, di sacrifici, ma anche di tanti di sorrisi, sono costretti a ad arrendersi e a gettare la spugna. Il loro sogno si sta infrangendo contro un’altra realtà, quella della crisi economica dovuta al Covid. E pensare che solo due anni fa, nel febbraio del 2020, appena un mese prima dell’esplosione della pandemia, tutto andava per il meglio, anche grazie a un finanziamento di 48 mila euro ricevuto dalla Regione Lazio. E invece adesso, a malincuore, gli ex ragazzi e ragazze della cooperativa che gestiscono il ristorante-pizzeria in via dei Sulpici, al Quadraro, tutti con sindrome di Down, hanno dato l’annuncio della chiusura definitiva. Il messaggio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Erano diventati il simbolo di come i sogni possono diventare realtà. Loro, i ragazzi della “dei”, in quel ristorante ci sono cresciuti, in tutti i sensi. Ma adesso, dopo anni di duro lavoro, di sacrifici, ma anche di tanti di sorrisi, sono costretti a ad arrendersi e a gettare la spugna. Il loro sogno si sta infrangendo contro un’altra realtà, quella della crisi economica dovuta al Covid. E pensare che solo due anni fa, nel febbraio del 2020, appena un mese prima dell’esplosione della pandemia, tutto andava per il meglio, anche grazie a un finanziamento di 48 mila euro ricevuto dalla Regione Lazio. E invece adesso, a malincuore, gli ex ragazzi e ragazze della cooperativa che gestiscono il ristorante-pizzeria in via dei Sulpici, al Quadraro, tutti con sindrome di Down, hanno dato l’annuncio della chiusura definitiva. Il messaggio di ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, chiude la Locanda dei Girasoli: ‘Andiamo via in silenzio’ - giuliog : RT @rep_roma: Chiude la Locanda dei Girasoli, per 22 anni ha dato lavoro a ragazzi down e con disabilità [aggiornamento delle 18:45] https:… - rep_roma : Chiude la Locanda dei Girasoli, per 22 anni ha dato lavoro a ragazzi down e con disabilità [aggiornamento delle 18:… - 1950milu : RT @MAKEFREEUS: Una banda di cialtroni senza concorrenza che sta lì a non fare un cazzo, quando va bene, se no fa danni, però chiude la pia… - camilla_casari : RT @emme_di: Nella teoria, puoi fare i lockdown e dare i ristori. Nel mondo reale, tutto ha conseguenze. -