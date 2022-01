Pattinaggio artistico: Daniel Grassl quinto dopo lo short agli Europei 2022. L’altoatesino in scia dei russi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La russia prova a scappare, ma Daniel Grassl c’è; è stato in linea generale sorprendentemente migliore delle previsioni lo short program della specialità individuale maschile, gara inaugurale della prima giornata dei Campionati Europei 2022 di Pattinaggio artistico, rassegna in fase di svolgimento alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn, in Estonia, dove L’altoatesino ha conquistato una incoraggiante quinta posizione ottenendo un punteggio sopra i 90 punti rimanendo in scia di tutta la compagine russa, appaiata in zona 99. Ma andiamo con ordine. Tutti i primi nove classificati sono stati artefici di ottime prestazioni pattinate con potenza e grande intensità; gli atleti al momento in top 3 sono stati però gli unici del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Laa prova a scappare, mac’è; è stato in linea generale sorprendentemente migliore delle previsioni loprogram della specialità individuale maschile, gara inaugurale della prima giornata dei Campionatidi, rassegna in fase di svolgimento alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn, in Estonia, doveha conquistato una incoraggiante quinta posizione ottenendo un punteggio sopra i 90 punti rimanendo indi tutta la compagine russa, appaiata in zona 99. Ma andiamo con ordine. Tutti i primi nove classificati sono stati artefici di ottime prestazioni pattinate con potenza e grande intensità; gli atleti al momento in top 3 sono stati però gli unici del ...

