Obbligo di Green pass? Non per i pazienti dello studio dentistico (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sta per entrare in vigore il Green pass base obbligatorio per lavoratori e clienti di parrucchieri ed estetisti (20 gennaio), ma anche (dal 1 febbraio) per chi lavora o frequenta centri commerciali, banche, uffici pubblici e poste. Negli studi dentistici l'Obbligo di esibire il Green pass, base o rafforzato, non è previsto dalla legge, mentre odontoiatri, igienisti e assistenti (Aso) sono già obbligati al vaccino, in quanto personale sanitario. Ai pazienti viene richiesta un'autocertificazione, ma in ogni caso il dentista ha il dovere di prestare le cure, soprattutto in caso di urgenze. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sta per entrare in vigore ilbase obbligatorio per lavoratori e clienti di parrucchieri ed estetisti (20 gennaio), ma anche (dal 1 febbraio) per chi lavora o frequenta centri commerciali, banche, uffici pubblici e poste. Negli studi dentistici l'di esibire il, base o rafforzato, non è previsto dalla legge, mentre odontoiatri, igienisti e assistenti (Aso) sono già obbligati al vaccino, in quanto personale sanitario. Aiviene richiesta un'autocertificazione, ma in ogni caso il dentista ha il dovere di prestare le cure, soprattutto in caso di urgenze.

Advertising

AlexBazzaro : Per fare come in Francia (green pass iniziale) e Austria (obbligo, poi posticipato) siamo stati lestissimi, ma non… - borghi_claudio : Punto è semplice: un governo convinto che gli over 50 non vaccinati MUOIONO TUTTI, metteva da SUBITO l'obbligo, sen… - NicolaPorro : Atto di citazione contro #Draghi e #Speranza. La notizia ci è arrivata poco fa in redazione. Di cosa si tratta ?? - il_nihil : RT @liliaragnar: Obbligo del super Green Pass sui mezzi pubblici Signora top?????? - Antonio57896737 : RT @LaVeritaWeb: I cittadini costretti a inocularsi, in caso di eventi avversi, hanno diritto a un indennizzo. Ma il risarcimento spetta an… -