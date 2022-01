Nell'incontro di Bruxelles sull'Ucraina, Nato batte Russia 1-0 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Questa volta il commento più attinente all’incontro che si è tenuto a Bruxelles tra la Nato e la Russia è venuto da Mosca: “È stato un momento di verità”, ha detto Alexander Grushko, viceministro degli Esteri. La Nato è stata molto determinata a mantenere il punto e ad assicurare alla Russia che non rinuncerà alla sua politica della porta aperta: niente veto sull’ingresso di Ucraina, Georgia e Finlandia Nell’Alleanza atlantica. Ha ribadito con fermezza che se la Russia attaccherà l’Ucraina, dovrà aspettarsi una risposta molto forte. Mosca ha da mesi le sue truppe schierate lungo i confini con l’Ucraina, sono pronte ad attaccare da tre punti diversi e ha annunciato nuove esercitazioni ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Questa volta il commento più attinente all’che si è tenuto atra lae laè venuto da Mosca: “È stato un momento di verità”, ha detto Alexander Grushko, viceministro degli Esteri. Laè stata molto determinata a mantenere il punto e ad assicurare allache non rinuncerà alla sua politica della porta aperta: niente veto’ingresso di, Georgia e Finlandia’Alleanza atlantica. Ha ribadito con fermezza che se laattaccherà l’, dovrà aspettarsi una risposta molto forte. Mosca ha da mesi le sue truppe schierate lungo i confini con l’, sono pronte ad attaccare da tre punti diversi e ha annunciato nuove esercitazioni ...

Nell'incontro di Bruxelles sull'Ucraina, Nato batte Russia 1-0

