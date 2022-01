Love is in the air, trama 12 gennaio: Serkan provoca Burak (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Serkan Bolat dichiarerà ufficialmente guerra a Burak, come racconta la trama di Love is in the air di oggi, mercoledì 12 gennaio. L'architetto, da quando ha saputo che Kiraz è sua figlia, è molto geloso del rapporto che la bambina ha costruito con il ragazzo, oltre ad aver capito che Burak è innamorato di Eda e sogna di stare con lei. Il giovane, infatti, è molto deluso e amareggiato da quando Bolat è tornato nella vita della paesaggista e non è facile nemmeno per Melek consolarlo. Dopo aver trascorso una notte con la Yildiz e la sua bambina, Serkan scoprirà che è arrivata la giornata di pesca con Burak, un appuntamento che la figlioletta ha con Burak «Babà» e deciderà di non rimanere in disparte. Bolat si avvarrà dell'aiuto di ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 12 gennaio 2022)Bolat dichiarerà ufficialmente guerra a, come racconta ladiis in the air di oggi, mercoledì 12. L'architetto, da quando ha saputo che Kiraz è sua figlia, è molto geloso del rapporto che la bambina ha costruito con il ragazzo, oltre ad aver capito cheè innamorato di Eda e sogna di stare con lei. Il giovane, infatti, è molto deluso e amareggiato da quando Bolat è tornato nella vita della paesaggista e non è facile nemmeno per Melek consolarlo. Dopo aver trascorso una notte con la Yildiz e la sua bambina,scoprirà che è arrivata la giornata di pesca con, un appuntamento che la figlioletta ha con«Babà» e deciderà di non rimanere in disparte. Bolat si avvarrà dell'aiuto di ...

Advertising

GarryMo52144942 : RT @EbookTrip: The colorful Portofino, Italy ???????? #italy #italia #love #travel #instagood #photography #picoftheday #ig #photooftheday #nat… - EbookTrip : The colorful Portofino, Italy ???????? #italy #italia #love #travel #instagood #photography #picoftheday #ig… - Zainsvoice__ : @zaynmalik Auguri mio amore Spero tu stia bene Spero tu stia riuscendo a superare tutto quello che è successo nel… - indradevi1911 : RT @redazionetvsoap: #loveisintheair #anticipazioni La #trama di #domani, #12gennaio - mishingallifrey : giulia e il suo spam di in the mood for love mi ha fatto venire voglia di rivederlo non ce la posso fare mi ci manc… -