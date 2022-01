Intervista da positivo, niente mascherina e bugie... Djokovic dà la sua versione e ammette gli "errori" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic ha respinto la "disinformazione" sulle sue uscite pubbliche in Serbia nonostante un test positivo al Covid, e ha ammesso di aver partecipato a eventi mentre attendeva l'esito del test Covid. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il numero uno del tennis mondiale Novakha respinto la "disinformazione" sulle sue uscite pubbliche in Serbia nonostante un testal Covid, e ha ammesso di aver partecipato a eventi mentre attendeva l'esito del test Covid. Segui su affaritaliani.it

