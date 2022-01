GF Vip | Giacomo Urtis e Soleil Sorge sono stati diffidati | Il motivo

(Di mercoledì 12 gennaio 2022), entrambi concorrenti del Grande Fratello Vip,. Ecco cosa è successo Dopo Katia Ricciarelli, anchedal cantante Pago per aver detto delle frasi non troppo carine nei confronti di Miriana Trevisan, sua ex moglie e madre di suo figlio. Lo ha raccontato il cantante tra le pagine del magazine Chi. “Ero a cena con due amici, quando il mio cellulare ha iniziato a squillare all’impazzata. Tra le varie persone, mi ha chiamato anche mio figlio. Mi ha raccontato quello che era successo in tv e, d’istinto, ho mandato un messaggio al conduttore, Alfonso Signorini. ...

GF, Manila Nazzaro provocata daUrtis: "Non hai contratto con una massaia?" Non è certo una novità che molti dei concorrenti del Grande Fratellonon collaborino affatto alle faccende ...GF, Miriana Trevisan insultata. Pago furioso: 'Sono veramente inc*****o' Dopo le parole cheUrtis ha riservato a Miriana Trevisan durante la puntata del GFdi qualche giorno fa, Pago ha preso le difese della moglie procedendo per vie legali. Intervistato da Chi , Pago ha spiegato ...Dopo Katia Ricciarelli, anche Giacomo Urtis e Soleil Sorge sono stati diffidati dal cantante Pago per aver detto delle frasi non troppo carine nei confronti di Miriana Trevisan, sua ex moglie e madre ...La Ricciarelli ha infatti accusato Miriana: “Amante di un uomo sposato per 13 anni“ Nella serata di ieri la soprano ha però deciso di rincarare la dose ed aggiungere una nuova pesantissima accusa. La ...