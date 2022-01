Drusilla Foer, un’artista rivoluzionaria sul palco di Sanremo 2022 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Per delineare Drusilla Foer non basta una semplice definizione. Si tratta di una cantante, di un’attrice, pittrice, scrittrice, ma anche sceneggiatrice, modella e icona fashion. un’artista a tutto tondo che non smette mai di stupire con il suo incredibile fascino e la sua personalità sovversiva. È proprio lei ad essere attesa sul palco della 72esima edizione del Festival di Sanremo, scelta come co-conduttrice accanto ad Amadeus in una delle 5 serate dello show. Insieme a lei anche Ornella Muti, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Ferilli e Lorena Cesarini, presentatrici delle altre 4 puntate – una ciascuna – della trasmissione. Alterego di Gianluca Gori, Drusilla Foer è nata nel 1967 a Firenze. Ha vissuto per anni a New York lavorando in un negozio dell’usato. Poi è ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Per delinearenon basta una semplice definizione. Si tratta di una cantante, di un’attrice, pittrice, scrittrice, ma anche sceneggiatrice, modella e icona fashion.a tutto tondo che non smette mai di stupire con il suo incredibile fascino e la sua personalità sovversiva. È proprio lei ad essere attesa suldella 72esima edizione del Festival di, scelta come co-conduttrice accanto ad Amadeus in una delle 5 serate dello show. Insieme a lei anche Ornella Muti, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Ferilli e Lorena Cesarini, presentatrici delle altre 4 puntate – una ciascuna – della trasmissione. Alterego di Gianluca Gori,è nata nel 1967 a Firenze. Ha vissuto per anni a New York lavorando in un negozio dell’usato. Poi è ...

