Cremona-Trieste oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Vanoli basket Cremona-Allianz Pallacanestro Trieste, recupero della 13esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Secondo impegno casalingo consecutivo per gli uomini di coach Galbiati, che dopo aver vinto contro Sassari sono attesi dall’impego ben più ostico contro i friulani quarti in classifica. Da canto suo, Trieste torna a giocare una partita dopo quasi un mese, ovvero dalla vittoria di misura sull’Olimpia Milano, quindi occhio a possibili ribaltamenti del pronostico. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 12 gennaio. La partita sarà visibile in streaming esclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’e le indicazioni per vedere inVanoli-Allianz Pallacanestro, recupero della 13esima giornata dellaA1di. Secondo impegno casalingo consecutivo per gli uomini di coach Galbiati, che dopo aver vinto contro Sassari sono attesi dall’impego ben più ostico contro i friulani quarti in classifica. Da canto suo,torna a giocare una partita dopo quasi un mese, ovvero dalla vittoria di misura sull’Olimpia Milano, quindi occhio a possibili ribaltamenti del pronostico. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 12 gennaio. La partita sarà visibile inesclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà ...

Advertising

PeterPenna : Ancora biglietti ?? disponibili per il match di stasera ?? - PeterPenna : RT @AllAroundnet: @LegaBasketA #preview 13^ andata 2021-22 rimette il piede in campo @AllianzPallTS al PalaRadi di Cremona vs una @VanoliCr… - VanoliCremona : RT @AllAroundnet: @LegaBasketA #preview 13^ andata 2021-22 rimette il piede in campo @AllianzPallTS al PalaRadi di Cremona vs una @VanoliCr… - gdstwits : Allianz Pallacanestro Trieste, Legovich:”servirà luvidità con Cremona” - infoitsport : LBA - Oggi la verità sulla trasferta dell'Allianz Trieste a Cremona -