“Ciccio tu vai per la tua strada che io vado per la mia”, lo sfogo di Delia Duran (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nuovo capitolo della telenovela a tre che ha come protagonisti Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Ecco cosa è successo Durante l’ultimo live del Grande Fratello Vip 6 Delia Duran sbotta in diretta contro il marito e la sua amica speciale nella Casa di Cinecittà “Alfonso ti do una notizia in diretta, mi prendo il mio spazio” e ancora “Ciccio vai per la tua strada” e soprattutto “Adesso se mi vuole deve impegnarsi a riconquistarmi”. Parole e musica di Delia Duran Durante l’ultimo live della sesta edizione del Grande Fratello Vip —>>> Ti potrebbe interessare anche: Alex Belli e la dedica a Soleil: Delia Duran dice basta, poi ci ripensa Il destinatario, ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nuovo capitolo della telenovela a tre che ha come protagonisti, Alex Belli e Soleil Sorge. Ecco cosa è successote l’ultimo live del Grande Fratello Vip 6sbotta in diretta contro il marito e la sua amica speciale nella Casa di Cinecittà “Alfonso ti do una notizia in diretta, mi prendo il mio spazio” e ancora “vai per la tua” e soprattutto “Adesso se mi vuole deve impegnarsi a riconquistarmi”. Parole e musica dite l’ultimo live della sesta edizione del Grande Fratello Vip —>>> Ti potrebbe interessare anche: Alex Belli e la dedica a Soleil:dice basta, poi ci ripensa Il destinatario, ...

Advertising

Tyger252 : RT @pazzeska6: CICCIO FATTI UN ESAME DI COSCIENZA E VAI PER LA TUA STRADA #gfvip #jerù - zambra6601 : @SimonVannini Vai ciccio blocca,io ti sono vicino - virusixx : RT @pazzeska6: CICCIO FATTI UN ESAME DI COSCIENZA E VAI PER LA TUA STRADA #gfvip #jerù - LuigiF97101292 : RT @boletusatanas: @pills_ofscience ciccio, vai a scuola, su. - lolol55213465 : RT @pazzeska6: CICCIO FATTI UN ESAME DI COSCIENZA E VAI PER LA TUA STRADA #gfvip #jerù -