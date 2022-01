AEW: La card ufficiale di Dynamite (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Secondo episodio ufficiale di Dynamite firmato TBS. Vedremo in azione CM Punk che metterà alla prova la sua imbattibilità contro Warlord, membro del Pinnacle, fazione capitanata da MJF. La settimana scorsa, sul fronte femminile, Serena Deeb ha sfidato l’ex campionessa Hikaru Shida per un altro match 1 vs 1, il quarto della saga. Interim TNT Champion subito in palio Il primo TNT Champion della storia, Sammy Guevara, difenderà il suo nuovo titolo contro Daniel Garcia. I due sono già venuti alle mani recentemente, ci aspettiamo grandi cose tra lo Spanish God e il compagno di merenda dei 2.0. Nel frattempo sale l’attesa del ritorno di Cody Rhodes che affronterà il detentore della cintura ad Interim molto presto. Ecco i match confermati per la diretta di questa sera: Interim AEW TNT Title Match Sammy Guevara (c) vs Daniel ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Secondo episodiodifirmato TBS. Vedremo in azione CM Punk che metterà alla prova la sua imbattibilità contro Warlord, membro del Pinnacle, fazione capitanata da MJF. La settimana scorsa, sul fronte femminile, Serena Deeb ha sfidato l’ex campionessa Hikaru Shida per un altro match 1 vs 1, il quarto della saga. Interim TNT Champion subito in palio Il primo TNT Champion della storia, Sammy Guevara, difenderà il suo nuovo titolo contro Daniel Garcia. I due sono già venuti alle mani recentemente, ci aspettiamo grandi cose tra lo Spanish God e il compagno di merenda dei 2.0. Nel frattempo sale l’attesa del ritorno di Cody Rhodes che affronterà il detentore della cintura ad Interim molto presto. Ecco i match confermati per la diretta di questa sera: Interim AEW TNT Title Match Sammy Guevara (c) vs Daniel ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Jay Lethal, Dante Martin e tanti altri, ecco la card di domani notte per Dark Elevation -… - infoitcultura : AEW: Il protocollo medico cambia gli scenari di Battle Of The Belts, modifiche alla card in arrivo - TSOWrestling : Dopo #AEWDynamite e #AEWRampage, la prima settimana del 2022 della #AEW si conclude con #AEWBOTB #TSOW // #TSOS - Zona_Wrestling : #WWE AEW: Il protocollo medico cambia gli scenari di Battle Of The Belts, modifiche alla card in arrivo -… - TSOWrestling : La storia su #Instagram fa preoccupare i fan: che succede a Cody Rhodes? E intanto #AEWBOTB subirà dei cambiamenti… -