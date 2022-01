Svolta della Spagna sul Covid: “Stop al censimento dei positivi. Per i vaccinati è come un’influenza” (Di martedì 11 gennaio 2022) Anche la Spagna si allinea al Regno Unito sul Covid: stavolta non è il primo ministro Boris Johnson, visto dai media nostrani come un primo ministro eccentrico se non addirittura irresponsabile. In questo caso, a parlare è il premier spagnolo Pedro Sanchez. Un socialista pragmatico, che da giorni va ripetendo ai giornali iberici un concetto banale, che in Italia potrebbe essere definito “negazionista”, filo no-vax. E cioè che la pandemia sta evolvendo in influenza. Ecco come cambierà la strategia della Spagna sul Covid «Dobbiamo rispondere con altri strumenti, più legati alla vaccinazione o all’autoprotezione con le mascherine», ha detto in un’intervista al quotidiano El Pais. Affermazioni che, di fatto, confermano quanto anticipato dallo stesso quotidiano spagnolo, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022) Anche lasi allinea al Regno Unito sul: stavolta non è il primo ministro Boris Johnson, visto dai media nostraniun primo ministro eccentrico se non addirittura irresponsabile. In questo caso, a parlare è il premier spagnolo Pedro Sanchez. Un socialista pragmatico, che da giorni va ripetendo ai giornali iberici un concetto banale, che in Italia potrebbe essere definito “negazionista”, filo no-vax. E cioè che la pandemia sta evolvendo in influenza. Eccocambierà la strategiasul«Dobbiamo rispondere con altri strumenti, più legati alla vaccinazione o all’autoprotezione con le mascherine», ha detto in un’intervista al quotidiano El Pais. Affermazioni che, di fatto, confermano quanto anticipato dallo stesso quotidiano spagnolo, ...

