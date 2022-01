Scream | i protagonisti propongono un crossover con Fast & Furious

(Di martedì 11 gennaio 2022) Melissa Barrera e Jack Quaid, star di, hanno scherzato proponendo untra la saga horror e. Melissa Barrera e Jack Quaid, durante una divertente intervista, hanno proposto di realizzare untra. I due attori hanno infatti risposto a chi chiedeva loro quali mondi avrebbero voluto vedere fondersi insieme sugli schermi, condividendo l'originale idea. Nel film, che continua la storia della saga horror con star Neve Campbell, Melissa Barrera e Jack Quaid hanno i ruoli di Sam Carpenter e Richie Kirsch, una coppia che lavora insieme in una pista da bowling e hanno una relazione stabile. I due attori, parlando di possibili ...

Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers) e David Arquette (Dewey Riley) tornano a interpretare i loro ruoli iconici ininsieme ai nuovi arrivi Melissa Barrera, Kyle ...... ma anche i volti dei tantidel nuovo capitolo, tra nuove leve e vecchie glorie della saga.PRODUZIONE : Il nuovo sequel sarà diretto da Matthew Bettinelli - Olpin e Tyler Gillett.Melissa Barrera e Jack Quaid, star di Scream, hanno scherzato proponendo un crossover tra la saga horror e Fast & Furious. Melissa Barrera e Jack Quaid, durante una divertente intervista, hanno propos ...Ne è passata di acqua sotto i ponti dal 1996, anno in cui uscì il primo capitolo di Scream diretto da Wes Craven, una nuova tipologia di film horror in grado di unire le atmosfere tipiche dei vecchi c ...