Quando Sassoli, in pieno lockdown, aprì le porte del Parlamento Europeo ai senzatetto e alle donne vittime di violenza (Di martedì 11 gennaio 2022) David Sassoli era il volto di un'Italia e di un'Europa solidale, antirazzista, antifascista e contro ogni tipo di violenza. Lo dimostrava ogni giorno, anche con i gesti, importanti, compiuti durante ... Leggi su globalist (Di martedì 11 gennaio 2022) Davidera il volto di un'Italia e di un'Europa solidale, antirazzista, antifascista e contro ogni tipo di. Lo dimostrava ogni giorno, anche con i gesti, importanti, compiuti durante ...

Advertising

fattoquotidiano : LA PIÙ ALTA CARICA ITALIANA IN UE #DavidSassoli, presidente dell'Europarlamento, è morto nella notte. Ripubblichia… - pelopippo : Quando lo vedevo condurre il telegiornale provavo una grande ammirazione per la professionalità, l’autorevolezza e… - FidanzaCarlo : Ho conosciuto David #Sassoli @EP_President nel 2009 al mio ingresso al PE. Non gli abbiamo risparmiato critiche qua… - PazzoPerDomani : RT @simonasiri: Vabbè non lo dice nessuno tocca a me: alzi la mano chi della mia generazione da ragazzina non ha avuto una cotta per Sassol… - gianvitodapri : RT @confundustria: #Sassoli bandiere a mezz'asta in tutta Europa. Come quando muore un operaio sul lavoro... uguale. -