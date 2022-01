L’OMS: “Una persona sue due avrà il Covid entro marzo” (Di martedì 11 gennaio 2022) entro marzo la metà degli europei avrà avuto il Covid. La variante Omicron si diffonde ad una velocità mai vista prima e con ogni probabilità le nuove infezioni riguarderanno anche guariti e vaccinati. E’ questo in sintesi il pensiero del numero uno delL’OMS a livello europeo Hanse Kluge che oggi ha incontrato la stampa. Per l’organizzazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 11 gennaio 2022)la metà degli europeiavuto il. La variante Omicron si diffonde ad una velocità mai vista prima e con ogni probabilità le nuove infezioni riguarderanno anche guariti e vaccinati. E’ questo in sintesi il pensiero del numero uno dela livello europeo Hanse Kluge che oggi ha incontrato la stampa. Per l’organizzazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

