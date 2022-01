Il Metaverso paga bene | Facebook scippa i talenti

(Di martedì 11 gennaio 2022) Nella Silicon Valley la competizione per i migliori nerd infiamma i salari. Zuckerberg assume 100 ex Microsoft. Apple raddoppia i bonus per tenersi i suoi

QUOTIDIANO NAZIONALE

Nella Silicon Valley la competizione per i migliori nerd infiamma i salari. Zuckerberg assume 100 ex Microsoft. Apple raddoppia i bonus per tenersi i suoi..."come è probabile che molte di loro creeranno versioni di rete centralizzate e chiuse del. Ma non solo: "affronteranno nuove sfide in termini di M&A, gestione delle bustee delle ...Nella Silicon Valley la competizione per i migliori nerd infiamma i salari. Zuckerberg assume 100 ex Microsoft. Apple raddoppia i bonus per tenersi i suoi ...Le previsioni di Coinbase per il mercato delle crypto nel 2022: ecco cosa aspettarci sul fronte DeFi, Web3, NFT e metaverso secondo Surojit Chatterjee, Chief Product Officer europeo dell'exchange ...