"Finita la lista". Myrta Merlino, gioco partita e incontro: come mette a tacere l'ex grillino, cala il gelo | VIdeo (Di martedì 11 gennaio 2022) Myrta Merlino risponde per le rime a Pino Cabras. Ospite in collegamento con L'Aria Che Tira il deputato, eletto con il Movimento 5 Stelle e oggi componente del Gruppo Misto, in risposta alla domanda della conduttrice se fosse o meno vaccinato, ha detto: "Esiste la privacy, lei mi dica che tipo di anticoncezionali usa". Una frase infelice, su cui la Merlino ha comunque deciso di sorvolare, ma non senza zittire il suo interlocutore: "Ma che c'entra! Che gliene frega a lei degli anticoncezionali che uso io, in che modo i miei anticoncezionali impattano sulla vita degli altri cittadini. Ma veramente?". E ancora: "Mi era già successo con Mattei, che mi aveva chiesto se facessi ricorso alla chirurgia estetica, con lei siamo passati agli anticoncezionali, aspetto qualcuno che mi chieda che assorbenti uso e abbiamo finito la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022)risponde per le rime a Pino Cabras. Ospite in collegamento con L'Aria Che Tira il deputato, eletto con il Movimento 5 Stelle e oggi componente del Gruppo Misto, in risposta alla domanda della conduttrice se fosse o meno vaccinato, ha detto: "Esiste la privacy, lei mi dica che tipo di anticoncezionali usa". Una frase infelice, su cui laha comunque deciso di sorvolare, ma non senza zittire il suo interlocutore: "Ma che c'entra! Che gliene frega a lei degli anticoncezionali che uso io, in che modo i miei anticoncezionali impattano sulla vita degli altri cittadini. Ma veramente?". E ancora: "Mi era già successo con Mattei, che mi aveva chiesto se facessi ricorso alla chirurgia estetica, con lei siamo passati agli anticoncezionali, aspetto qualcuno che mi chieda che assorbenti uso e abbiamo finito la ...

Advertising

ElenaZanfagnini : Ufficialmente finita la lista di persone a cui raccontare gli ultimi tre mesi ??????? - EEvafrancisca : @abellimarika @Dise_gno @AzzurraBarbuto O forse non accetti la figuraccia che hai fatto...perché se non ti basta so… - lacamys : Essere me è bellissimo. Ieri prime contrazioni di Braxton Higgs, oggi finita lista della valigia per l’ospedale. Con 4 mesi di anticipo. - 14mancio14 : @Orgoglioitalia3 Sei. Un coglione. Lista finita. - Darksid84283103 : @Sil_20144 Ma serio oh ?????? e se Federica tra un po' esce la lista potrebbe non essere finita ?? -