Con Bel-Air torna il Principe Willy, ma non è più una favola (Di martedì 11 gennaio 2022) È stato Will Smith a lanciare il trailer di Bel–Air, reboot della serie cult anni Novanta che l'ha lanciato nello star system. All'indomani della vittoria del Golden Globe per la sua interpretazione del padre delle sorelle Williams nel film Una famiglia vincente – King Richard, il primo globo d'oro dopo cinque candidature, di cui due proprio come protagonista di Willy, il Principe di Bel Air, l'attore ha pubblicato il primo video ufficiale della serie di cui è produttore, insieme alla moglie Jada Pinkett, con la sua Westbrook Studios e Universal. Ideata da Morgan Cooper, Bel–Air è un progetto di cui si parla da oltre due anni, da quando nel 2019 lo stesso Cooper pubblicò un suo corto che superò i sei milioni di visualizzazioni. L'idea di partenza è la stessa, la storia di formazione di un giovane che dalla periferia di Philadelphia va a vivere a Los ...

