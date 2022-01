Bar Stella dove vedere le puntate in tv | streaming | replica

(Di martedì 11 gennaio 2022) BAR. Torna su Rai 2 in seconda serata lo show condotto da Stefano De Martino. Ecco di seguitolein tv,. SCOPRI COSA C’È IN TV Barlein tv eLo show Barcon Stefano De Martino va in onda il martedì in seconda serata su Rai 2 a partire dalle ore 22:30 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche indal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta verrà messa in...

Advertising

Cecilia6383739 : RT @RaiDue: Pronto? ? Si avete capito bene: al 'Bar Stella' si sta benissimo ?? ?? #StefanoDeMartino e gli insoliti avventori del suo bar r… - RaiDue : Pronto? ? Si avete capito bene: al 'Bar Stella' si sta benissimo ?? ?? #StefanoDeMartino e gli insoliti avventori d… - posillipo55 : Ciao anche a te se piace il genere e vuoi sorridere consiglio di vedere 'Bar Stella. L ho visto su Rai Replay. E po… - posillipo55 : Buona Domenica. Niente di che. Per distrarmi un po' ho visto su Rai Play 'Bar stella'. Ho riso che bello. Ve lo con… - nomfup : Che programma aggraziato e cozy Bar Stella, ci entri e resti lì come fossi a casa. Una conferma, Stefano De Martino -

Ultime Notizie dalla rete : Bar Stella

Oggi Stefano De Martino ha ottenuto un programma tutto suo in onda nella seconda serata del martedì sera di Rai 2,. Ma lo abbiamo visto anche come ospite di Maria De Filippi durante la ......Chiesa di Santa MariaMaris , al centro di Vasto Marina , per l'ultimo saluto a Piero Tognoni , persona stimata ed apprezzata in particolare nella locale comunità, per anni gestore del...Herbert Ballerina e il retroscena su Stefano De Martino e il Bar Stella. Il comico ne ha parlato in collegamento con UnoMattina in Famiglia.Maurizio Costanzo su Stefano De Martino confessa: "Ha le carte in regola per portare avanti una carriera da conduttore" In questo periodo Stefano De ...