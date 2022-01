ASCOLTI TV 10 GENNAIO 2022 | NON MI LASCIARE 20 | 3% | GFVIP 21 | 4% | REPORT 8 | 4% | SOLITI IGNOTI 21 | 2% | STRISCIA 15 | 9% | DRAGHI OLTRE IL 25%

(Di martedì 11 gennaio 2022)TV 10· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – 3840 35.75PT – 9321 37.72 M E D I A S E T24 – 3747 34.98PT – 8566 34.66 Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1202 19.66UnoMattina – 1184 19.31Storie Italiane – 1125 19.20Storie Italiane – 1151 16.35È Sempre Mezzogiorno – 1835 14.99Tg1 – 3738 23.74Pres. Oggi è un Altro Giorno – 2021 13.00Oggi è un Altro Giorno – 2063 14.87Paradiso delle Signore – 2085 17.29Tg1 – ndPres. Vita in Diretta – 2141 16.46Vita in Diretta – 2617 18.04Tg1 Conferenza(18.17) – 3411 19.67L’Eredità: Il Meglio (19.07) – 4118 19.75Tg1 – 5650 24.15– 5353 21.24Non mi– 4561 20.32 2329 17.39 431 15.28 3245 26.26Fabrizio De Andrè & PFM – 735 7.55 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1272 ...

Ancora un ottimi risultato per Rai 1: anche la fiction Non mi lasciare piace al pubblico. Ecco i dati auditel del 102022 con glitv di ...tv di lunedì 10: Non mi lasciare su Rai1 e Grande Fratello Vip su Canale5 Ecco cos'è andato in onda ieri, lunedì 10, sulle principali reti televisive italiane: su Rai1 il ...Nella serata di lunedì 10 gennaio 2022 a vincere la consueta sfida degli ascolti tv è stata la fiction “Non mi lasciare” con Vittoria ...Si impone, negli ascolti di lunedì 10 gennaio, la fiction Rai, "Non mi Lasciare". La serie con Vittoria Puccini si aggiudica la serata c ...