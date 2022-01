Vivere ad una dimensione (Di lunedì 10 gennaio 2022) Con l’espressione “Scuola di Francoforte” si fa riferimento ad un gruppo di intellettuali che lavoravano all’Istituto per la ricerca sociale fondato nella cittadina tedesca nel 1923. I protagonisti più noti di questa esperienza furono filosofi (Horkheimer, Adorno e Marcuse), economisti (Grossmann, Pollock), psicologi (Fromm), sociologi (Wittfogel, Löwenthal) e politologi (Neumann). Alla cerchia allargata degli studiosi Leggi su periodicodaily (Di lunedì 10 gennaio 2022) Con l’espressione “Scuola di Francoforte” si fa riferimento ad un gruppo di intellettuali che lavoravano all’Istituto per la ricerca sociale fondato nella cittadina tedesca nel 1923. I protagonisti più noti di questa esperienza furono filosofi (Horkheimer, Adorno e Marcuse), economisti (Grossmann, Pollock), psicologi (Fromm), sociologi (Wittfogel, Löwenthal) e politologi (Neumann). Alla cerchia allargata degli studiosi

Advertising

stanzaselvaggia : La Franzoni ha finito di scontare la sua pena, ha due figli, un peso sulla coscienza e una notorietà che non le dar… - dariomdct : @h0ecate Poco fa ho scritto un tweet che fa riferimento proprio a questo genere di persone. Io ancora mi chiedo com… - PalliCaponera : @Willhel77324546 @AnnickQuemper @AlbertoLetizia2 Esatto, una delle mie cugine, refrattaria al femminismo barricader… - juiserr : Vivere con mio padre è una prova costante della mia pazienza: mangia facendo rumore, emette flatulenze rumorose co… - ChantalArrigoni : RT @vucciria79: Per me uno che si alza la mattina, si lava, prende la macchina, parcheggia e rovescia un secchio di vernice su una scoglier… -