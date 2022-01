Tra Taiwan e Pechino. Così la Lituania può sbloccare la partita dei chip (Di lunedì 10 gennaio 2022) Taiwan ha deciso che stanzierà un fondo da 200 milioni di dollari dedicato agli investimenti nelle imprese lituane, con l’obiettivo di incrementare il commercio bilaterale e allentare la pressione diplomatica esercitata dalla Cina sullo Stato baltico. È quanto annunciato da Eric Huang, capo dell’ufficio di rappresentanza Taiwanese a Vilnius, secondo cui il piano strategico di investimento sarà finanziato dal Fondo nazionale per lo sviluppo e dalla Banca centrale di Taiwan. Huang, che recentemente è stato difeso dal suo ministero dopo le critiche di “approccio di bassa lega” dalla testata taiwainese Storm Media , ha dichiarato che il fondo verrà istituito “il prima possibile” e che Taipei lavorerà parallelamente per incrementare le esportazioni dalla Lituania, soprattutto nel comparto cerealicolo e ... Leggi su formiche (Di lunedì 10 gennaio 2022)ha deciso che stanzierà un fondo da 200 milioni di dollari dedicato agli investimenti nelle imprese lituane, con l’obiettivo di incrementare il commercio bilaterale e allentare la pressione diplomatica esercitata dalla Cina sullo Stato baltico. È quanto annunciato da Eric Huang, capo dell’ufficio di rappresentanzaese a Vilnius, secondo cui il piano strategico di investimento sarà finanziato dal Fondo nazionale per lo sviluppo e dalla Banca centrale di. Huang, che recentemente è stato difeso dal suo ministero dopo le critiche di “approccio di bassa lega” dalla testata taiwainese Storm Media , ha dichiarato che il fondo verrà istituito “il prima possibile” e che Taipei lavorerà parallelamente per incrementare le esportazioni dalla, soprattutto nel comparto cerealicolo e ...

